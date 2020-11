Grosse embrouille à Arsenal, David Luiz s’est battu avec un coéquipier ?

Une grosse altercation aurait eu lieu la semaine dernière à l’entraînement entre les deux coéquipiers d’Arsenal, David Luiz et Dani Ceballos.







Vendredi dernier, au centre d’entraînement d’Arsenal, une bagarre aurait éclaté entre David Luiz et Dani Ceballos. D’après les informations de The Atletic, l’ancien Parisien n’aurait pas apprécié un tacle un peu trop appuyé de son coéquipier lors d’une opposition collective. David Luiz aurait alors frappé Dani Ceballos dans le nez, faisant saigner l’Espagnol. Les deux hommes auraient ensuite immédiatement été renvoyés chez eux. À leur retour à l’entraînement, en début de semaine, Mikel Arteta aurait convoqué les deux hommes pour apaiser les tensions. Et tout serait rentré dans l’ordre.





Sur les réseaux sociaux, l’ancien joueur du Real Madrid a immédiatement réagi à l’article de The Atletic, le qualifiant de « fake ». Dani Ceballos c’était déjà frité avec l’un de ses coéquipiers à l’échauffement avant une rencontre de Premier League face à Fulham. À l’époque, il avait bousculé le jeune Eddie Nketiah, et c’était loin d’être du fake.