Grosse erreur face au Real-Madrid: Le soutien de Thomas Tuchel à Édouard Mendy

Le soutien de Thomas Tuchel à Edouard Mendy

L'entraîneur des Blues de Chelsea (élite anglaise) vole au secours de son portier Edouard Mendy, auteur d'une erreur fatale face au Real-Madrid (1-3), mercredi dernier, en quarts de finale aller de la Ligue européenne des champions.





En conférence de presse, le vendredi 8 mars 2022, en perspective du match contre Southampton, de ce samedi, le technicien allemand a réitéré sa confiance à l'endroit du champion d'Afrique.





« C’est la vie d’un gardien de haut niveau. Un gardien de but est un poste tellement spécial dans le football. Une fois que vous jouez à ce haut niveau, vous êtes de toute façon sous les projecteurs. Quand tu as autant de succès comme Edou, alors tu es sous les projecteurs. Quand tu gagnes autant de trophées, quand tu joues tant de gros matchs comme lui, tu es encore plus sous les projecteurs », a notamment justifié le manager des Blues.

Seulement, d'après Tuchel, la bourde est arrivée au mauvais moment de la compétition, face à un adversaire redoutable.