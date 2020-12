Grosses affiches en vue en Ligue des Champions

Affiche en Ligue des Champions

La Ligue des Champions entrera dans sa dernière ligne droite en février et 16 grandes écuries européennes peuvent encore espérer soulever la Coupe aux grandes oreilles, à Istanbul, le 29 mai prochain. Mais il faudra d’abord survivre aux huitièmes de finale, dont le tirage a lieu ce lundi (à 12hà. Et avec des gros morceaux comme le Barça et l’Atletico dans le deuxième chapeau, on peut s’attendre à quelques gros chocs dès les huitièmes de finale.





Les chapeaux