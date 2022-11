[Yoonu Qatar] Groupe F: Le Maroc, une génération talentueuse prête à déjouer les pronostics

Champion d’Afrique en 1976, le Maroc participe à sa sixième coupe du monde de football. Présent pour la première en 1970, le Royaume chérifien est le premier pays africain à obtenir un point au mondial en tenant en échec la Bulgarie (1-1), le 11 juin 1970 à l’Estadio Nou Camp de Léon. Mieux, les Lions de l’Atlas entrent dans l’histoire en étant la première nation africaine à atteindre le deuxième tour de la coupe du monde. En effet, en 1986, toujours au Mexique, Aziz Bouderballah, Mohamed Timoumi, Badou Zaki et les autres vont rendre fier le continent africain en terminant première d’un groupe où figuraient l’Angleterre, le Portugal et la Pologne.





Mais depuis cet exploit, le Maroc s’est toujours arrêté au premier tour lors des éditions suivantes comme en 1994, 1998, et 2018. Cette année, le Maroc arrive au Qatar avec une belle génération de joueurs. Avec Hakim Ziyech, Ashraf Hakimi, Yassine Bounou, Noussair Mazraoui et Romain Saïss, les Lions de l’Atlas sont bien armés pour défier les grandes nations de football. Large vainqueur du groupe I avec 12 points d’avance sur la Guinée Bissau, le Maroc a montré une forte puissance offensive en marquant 20 buts et n’en encaissant qu’un seul but. En match de barrage aussi, le Maroc n’a éprouvé aucune difficulté pour se débarrasser de la RD Congo (4-1 et 1-1). Avec la qualité de l’effectif dont dispose l'entraîneur Walid Regragui, il est difficile de trouver des points faibles dans cette équipe marocaine.





Cependant, le manque de constance au niveau du banc et la différence entre les joueurs venus d’horizons divers peuvent constituer un handicap dans une grande compétition comme la coupe du monde où le collectif est très important.





Logé dans le groupe F, le Maroc jouera le vice-champion du monde, la Croatie, avant d’affronter la Belgique de Lukaku. Pour la dernière journée de la phase de poule, les hommes de Walid Regragui défieront le Canada d’Alphonso Davies. Avec ce programme alléchant et relevé, le Maroc doit hisser son niveau de jeu s’il veut franchir le premier tour.





“Dynamiter n’importe quelle défense”





Entraîneur de l’équipe du DUC( Ligue 2), Karim Mané pense que le Maroc a tous les atouts pour briller au Qatar. « Le Maroc me paraît bien armé pour nous donner de grandes satisfactions dans ce mondial. Durant les éliminatoires, j’ai vu une équipe du Maroc solide dans tous les compartiments du jeu. C’est une belle équipe composée d’excellents joueurs comme le gardien Yassine Bounou, les défenseurs Ashraf Hakimi, Aguerd, Saïss et Mazraoui qui constituent une assise défensive. Au milieu de terrain, le Maroc dispose de joueurs techniques et très créatifs comme Azzedine Ounahi, Sofyan Amrabat, Selim Abdallah et Fayçal Fajr. En attaque aussi les Lions de l’Atlas sont bien outillés avec des joueurs de talent comme Youssef En-Nesyri , Soufiane Boufal et Tarik Tissoudali et Hakim Ziyech qui peuvent dynamiter n’importe quelle défense. Je crois que ce groupe a emmagasiné un capital d’expérience indéniable qui pourrait être déterminant dans cette compétition », a indiqué l’expérimenté technicien.