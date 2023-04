Guédiawaye FC-AS Pikine (19e journée Ligue 1) : Le dispositif sécuritaire renforcé

En match comptant pour la 19e journée de Ligue 1, le Guédiawaye FC (3e, 31 pts) et l'AS Pikine (3e, 31 pts) vont de produire au stade Abdoulaye Wade de Diamniadio, le 29 avril. Une première dans le championnat national. Ceci pour juguler les cas de violence qui ponctuent souvent les rencontres entre ces deux équipes.















D'ailleurs, l'AS Pikine s'était déplacée mardi dernier au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye y affronter le Dakar Sacré-Cœur. Match interrompu par des jets de pierres.













C'est pourquoi, pour ce derby de la banlieue, le dispositif sécuritaire sera renforcé avec la présence de 400 gendarmes et 400 policiers, dont des civils. Ces forces de l'ordre seront déployées dans le stade et aux alentours. En plus de 50 pompiers et 150 stadiers.