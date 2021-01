Guédiawaye FC : El Hadj Ousseynou Diouf nommé directeur sportif

El Hadj Ousseynou Diouf débarque au Guédiawaye Football Club. Le double Ballon d’Or africain est nommé directeur sportif. Il remplace ainsi Pape Thaliss Faye.Selon le chargé de communication du club, Malick Sy, l’objectif assigné à l’ancien international sénégalais est de faire en sorte que l’équipe fanion de Guédiawaye retrouve la Ligue 1, à l’issue de la présente saison, et que l’équipe se modernise également.«Nous avons mis en place de nouveaux mécanismes pour aller de l’avant, avec une équipe de gestion, un collège pour la gestion du club. Dans ledit collège, la nouveauté, c’est la création d’un poste de Directeur sportif pour lequel nous avons négocié et obtenu la nomination d’El Hadj Ousseynou Diouf. L’idée, c’est de mettre en place un club fort avec l’ambition, d’ici un an, de rejoindre la Ligue 1. Ensuite, dans trois ans, aller en compétition africaine et, dans cinq ans, avoir un centre de formation complet, avec, pourquoi pas, un partenariat avec un club pro européen», a-t-il soutenu sur iRadio.