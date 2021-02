Guédiawaye : L’école de lutte Balla Gaye ne sera pas déguerpie

Le journal Sunu Lamb avait rapporté, dans son édition d’hier mercredi 10 février 2021, que l’école de lutte Balla Gaye est menacée de déguerpissement de l’école 16 de Guédiawaye.Il n’en est rien. Du moins, selon Moussa Ndiaye, président de l’école Balla Gaye.«On soutient qu’on est menacé de déguerpir, mais ça n’existe pas. (…) Nous avons discuté avec le préfet de Guédiawaye, le maire Aliou Sall et le ministre des Sports. Nous leur avons posé le problème et ils nous ont répondu favorablement pour qu’on continue de s’entraîner au niveau de l’école 16», a-t-il précisé dans les colonnes de Sunu Lamb.«Il n’y aura aucun déguerpissement. C’est à l’école 16 que se trouve notre "cumikaay", on ne va jamais quitter la-bas», rembobine Moussa Ndiaye.