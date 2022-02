Guerre en Ukraine : La FIFA sanctionne lourdement la Russie

Les sanctions contre la Russie continuent de tomber. Suite à la volonté de certaines nations européennes (Pologne, Suède, la République Tchèque et l’Angleterre) de ne pas évoluer contre la Russie notamment lors des éliminatoires de la prochaine coupe du monde, il était clair que le couperet de la Fédération Internationale de Football Association (FIFA) n’allait pas tarder à agir. Dans un communiqué publié ce dimanche, l’instance du football international a sévi.





La note annonce d’emblée qu’ « aucune compétition internationale ne pourra avoir lieu sur le territoire de la Russie », qui devra par ailleurs jouer ses matches à domicile sur terrain neutre.





Autres décisions fortes, la Russie pourra participer à des matches sous le nom d’ « Union Russe de Football » et non « Russie » et aucun drapeau ou hymne de la Russie ne sera utilisé pour ces rencontres officielles.





Enfin, la FIFA indique qu’elle va continuer de dialoguer avec le Comité International Olympique (CIO) et l’Union des Associations Européennes de Football (UEFA). Des mesures additionnelles pourraient être prises, allant jusqu’à l’exclusion des compétitions, si la situation ne s’améliore pas en Ukraine.