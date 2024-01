Guerre Israël-Hamas : l’ex-basketteuse Emilie Gomis, ambassadrice de Paris 2024, va perdre son poste

L’ancienne basketteuse des Bleues était membre du membre de la commission des athlètes du comité olympique français. Début octobre, après les attaques du Hamas, elle avait publié une carte où le drapeau israélien recouvrait progressivement le territoire français.







Ambassadrice des Jeux olympiques de 2024, Emilie Gomis va perdre son poste cette semaine, selon des informations publiées mardi 2 janvier par le Parisien. Le sort de la vice-championne olympique de basket-ball 2012 était en suspens depuis qu’elle avait publié, après les attaques du 7 octobre, un message polémique sur les réseaux sociaux. On y voyait des cartes de France datées de 1947, 1967 et 2023 sur lesquelles le drapeau tricolore recouvrant le territoire français était progressivement remplacé par le drapeau israélien, avec cette question : «Que feriez-vous dans cette situation ?»





Dans son article, le Parisien écrit que «le comité de déontologie du CNOSF, qui avait été saisi par le président du mouvement olympique français David Lappartient, a […] décidé, fin décembre, de proposer la radiation de Gomis pour atteinte avérée aux principes éthiques. Une proposition qui sera suivie d’effets jeudi, lors d’une réunion de cette commission des athlètes».





L’ancienne basketteuse des Bleues était membre du membre de la commission des athlètes du comité olympique français. Elle avait présenté ses excuses sur son compte Instagram et dans les colonnes de l’Equipe.









Accusation d’antisémitisme





Mi-décembre, le comité d’éthique du Cojo, saisi par les organisateurs des Jeux de Paris avait jugé que le post d’Emilie Gomis «faisait clairement référence à des événements concernant l’Etat d’Israël et la Palestine, en particulier la bande de Gaza, notamment le plan de partage de la Palestine par l’Organisation des Nations-Unies en 1947, la guerre des Six jours et le vote de la résolution 242 du conseil de sécurité des Nations unies en 1967». Message qui pouvait «en outre être légitimement interprétée comme suggérant que la France de 2023, dont la carte est dominée par l’étoile de David, est, elle aussi, “envahie par les Juifs”».