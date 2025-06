Guinée-Bissau : Le sélectionneur de l’équipe nationale de foot, Luis Boa Morte, viré

En 14 mois, il n’a pratiquement rien réussi avec les Djurtus de la Guinée-Bissau. Le coach portugais, Luis Boa Morte, a été limogé en début de semaine par la Fédération bissau-guinéenne de football. Le patron de l’institution, Carlos Alberto Teixeira , a indiqué que cette décision avait été prise d’un commun accord avec le gouvernement qui paie les honoraires du sélectionneur.









En 10 matchs officiels avec l'équipe fanion, Boa Morte n’a remporté qu’une seule victoire et c’était face à l’Eswatini le 5 septembre dernier (1-0). Le reste, c’est quatre nuls et cinq défaites. Il a notamment échoué à qualifier les Djurtus à la prochaine CAN au Maroc. L’équipe ne fait également pas une bonne campagne de qualifications pour le Mondial-2026.