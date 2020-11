Guinée-Bissau – Sénégal : Le onze des Lions avec Franck Kanouté et Boulaye Dia













le Sénégal se déplace à la Guinée Bissau pour disputer la quatrième journée des éliminatoires de la CAN 2022. Pour cette rencontre, Aliou Cissé a opéré deux changements par rapport à sa dernière composition. Le sélectionneur a titularisé dans l’entrejeu Franck Kanouté à la place de Salif Sané et Boulaye Dia à la place de Habib diallo pour accompagner Mané et Sarr en attaque.