Habib Beye: "Nul ne pourra crier au scandale si Benzema remporte le Ballon d'Or"

Vainqueur de la dernière coupe d'Afrique des Nations (Can) et en course pour un possible triplé avec Liverpool, Sadio Mané fait office de candidat au Ballon d'Or avec Karim Benzema, son adversaire du jour en finale de la Ligue des Champions (19h). Malgré son admiration pour son compatriote sénégalais, le consultant de Canal + Habib Beye estime, toutefois, que l'attaquant du Real Madrid a pris trop d'avance et sera sacré même si les Reds battent les Merengues.





"Nul ne pourra crier au scandale s'il remporte le Ballon d'Or. J'ai tendance à penser qu'il l'a déjà gagné et que, avec une victoire en Ligue des Champions, il n'y aura plus de débat", a-t-il notamment déclaré dans les colonnes du journal Le Parisien, repris par Maxifoot.





"Il a tellement marqué les esprits que moi-même, compatriote, fan et défenseur ultime de Sadio Mané, je ne peux pas occulter ce qu'a fait Karim Benzema en termes de performance et de continuité", a ainsi admis le coach du Red Star.





Pour l'ancien Lion de la Téranga, "Benzema a de l'avance sur Mané. Il a marqué les esprits récemment en Ligue des Champions, il a été le joueur qui a changé le cours des matchs".