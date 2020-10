Habib Niang décroche le Combat Modou Anta contre Diéne Kaïre

60 lutteurs ont reçu chacun un carnet de santé de la part du président Habib Niang, le Samedi 24 Octobre 2020 au siège du mouvement And Suxali Sénégal à Diakhao. Ces carnets vont permettre à ces sportifs d'avoir une couverture maladie universelle. Cette remise de carnet de mutuelle de santé entre dans l'accompagnement du leader de SUXXALI Sénégal aux actions du président de la république Macky Sall.Modou Anta représentants tous les lutteurs de la zone Nord a exprimé la satisfaction de tous ses pairs envers monsieur Niang " nous les lutteurs de Thiès ont toujours eu des difficultés pour participer dans les compétitions qui se tiennent à Dakar faute de moyens.Aujourd'hui le président Habib Niang nous a ôté ce poids. Il a pris l'engagement de nous accompagner surtout les plans pour le rayonnement des lutteurs thiessois. Si j'ai pu avoir un combat avec Diéne Kaïrë c'est grâce à monsieur Habib Niang président du mouvement And Suxali Sénégal. Pour toutes ces raisons nous (les lutteurs de la zone Nord) avons décidé de rejoindre le président du MASS car c'est un homme de principe et de parole.À partir d'aujourd'hui nous nous engageons à travailler avec lui et nous mettrons en œuvre tous les moyens nécessaires pour le porter très haut. Le président Macky Sall doit savoir qu'il a un lion qui travaille d'arrache pied pour lui. Un des lutteurs du nom de Laye Guaïndé bénéficie d'une année de couverture maladie universelle pour se soigner grâce à monsieur Habib Niang".L'engagement et la loyauté du président Habib Niang pour le président Macky Sall n'est plus à demontrer. Pour le président du MASS le président Macky n'a qu'une seule préoccupation c'est l'emergence et le bien-être des populations et c'est ce qui justifie son engagement pour lui." le mouvement And Suxali Sénégal est dans le Temps de l'Action, et je pense que ce n'est pas un slogan en vain. Notre engagement aux côtés des populations et réel. La région de Thiès a besoin de nous, c'est la raison pour laquelle nous devons taire ces oppositions inutiles pour aller de l'avant. Pour pratiquer le sport il faut être en bonne santé, c'est pourquoi j'ai décidé d'offrir 60 carnets de santé car les lutteurs font parti de la population et ils ne doivent pas être vu seulement comme des sportifs d'un dimanche.Et j'ai décidé avec l'accompagnement de mes partenaires de former les lutteurs pour qu'ils aient un métiers car le sport de combat a une durée limité. Si aujourd'hui ils ont décidé de venir travailler avec moi c'est parce que ils sont convaincus par mes actions et ma volonté d'aider les populations une fois à la tête de la mairie de la zone Nord.La semaine passée deux grands mouvements de Touba ont rallié And Suxali Sénégal pour vous dire que notre mouvement s'agrandit de plus en plus non pas par les paroles mais par les actions que nous posons dans le sens du développement socio-économique de nos populations et du cadre de vie".