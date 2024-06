Handball : pourquoi le sélectionneur des Lions a quitté son poste

En poste depuis huit ans, Frédéric Bougeant annonce la fin de sa collaboration avec la Fédération sénégalaise de handball (FSHB). « Clap de fin ! Quelle belle aventure. Il est temps de laisser la place», a écrit l’entraîneur français sur les réseaux sociaux.



Dans son message repris par WalfQuotidien, il poursuit : « Il y a d’excellents entraîneurs sénégalais en poste en ce moment. Cette aventure entre 2016 et 2024 aura absolument été incroyable tant sur le plan sportif que personnel. Nous avions vécu des Can incroyables avec les garçons et les filles, un tournoi qualificatif olympique à la maison, l’ouverture du Centre national à Thiès, un mondial à Kumamoto (Japon). »



Après des résultats probants sur le banc des Lionnes dont une finale disputée lors de la CAN 2018 avec à la clé une place de vice-championne d’Afrique, synonyme de qualification historique à la Coupe du monde de la discipline, Frédéric Bougeant avait hérité de l’équipe nationale masculine.



Nommé en octobre 2021, il avait pour objectif de redorer le blason des Lions dont la dernière participation aux joutes continentales remonte à 2014. Objectif raté, souligne la source. Celle-ci rappelle que le Sénégal échouera à l’avant dernière place, 11e sur 13 pays, à la CAN 2022.



« Nous retenons que ses performances exceptionnelles pour le handball sénégalais surtout celle de la sélection nationale féminine. Maintenant, il faut reconnaître que chez les garçons, les choses ne se sont pas bien passées comme nous le souhaitions, mais il a tout de monde réussi à démontrer ses qualités », nuance Pape Ibnou Sarr, le coordonnateur technique de l’organisation faîtière, selon le journal.