Harcelée, une triathlète se suicide: sept ans de prison pour l’entraîneur

L'entraineur d'une Athlète chinois condamné à 7 ans de prison pour harcèlement

Un entraîneur de triathlon sud-coréen a été condamné vendredi à sept ans de prison pour avoir abusé physiquement et moralement de l’athlète Choi Suk-hyeon, qui s’est suicidée l’année dernière.





Cette affaire est l’une des plus représentatives d’une série de scandales de harcèlement et de violences, parfois sexuelles, dans le sport sud-coréen, un environnement intensément compétitif où la déférence envers l’autorité est attendue.





Selon le verdict rendu par le tribunal du district de Daegu, l’entraîneur Kim Gyu-bong ainsi que l’ancien capitaine de Choi et une ancienne coéquipière, sont responsables de son suicide en juin 2020, à l’âge de 22 ans. La capitaine de l’équipe de Choi, Jang Yun-jung, va purger une peine de quatre ans et sa coéquipière Kim Do-hwan a été condamnée à 18 mois avec sursis. “Les accusés, abusant de leur pouvoir, ont agressé verbalement et physiquement Choi pendant une longue période”, a déclaré le tribunal, selon l’agence de presse Yonhap.





“Pas en mesure d’accepter ces excuses”

“Même si les accusés montrent des remords et demandent pardon, (la cour) n’est pas en mesure d’accepter ces excuses”, a résumé le tribunal. Il y a une semaine, l’ancien kinésithérapeute de Choi a été condamné à huit ans de prison et à une amende de 10 millions de won pour l’avoir agressée sexuellement et physiquement dans la même affaire.





Choi, qui a décroché la médaille de bronze dans l’épreuve féminine junior des championnats d’Asie de triathlon de 2015 à Taipei, a été retrouvée morte dans le dortoir de son équipe après avoir subi pendant des années des violences physiques et verbales de la part du staff d’entraînement et de ses coéquipières dans son ancien club.





Lors d’une de ses dernières conversations par SMS avec sa mère, largement diffusée dans les médias locaux, Choi l’a suppliée de “mettre à nu les péchés” de ses agresseurs. Il y a une semaine, un autre tribunal sud-coréen a condamné à dix ans et demi de prison un ancien entraîneur pour avoir agressé sexuellement la Sud-Coréenne Shim Suk-hee, double médaillée d’or aux jeux Olympiques en shorttrack.





“L’accusé a commis une agression sexuelle par la contrainte, abusant à plusieurs reprises de l’incapacité de la victime à protester contre son entraîneur”, a jugé le tribunal du district de Suwon.