Harry Kane : "Ce n’était pas un match facile"

Harry Kane (attaquant et capitaine de l'Angleterre, élu homme du match lors de la victoire 3-0 contre le Sénégal en huitième de finale du Mondial-2022):





"En tant qu'attaquant, marquer est l'une des meilleures sensations qu'on puisse éprouver dans le football. Je suis content d'avoir ouvert mon compteur mais aussi d'avoir aidé l'équipe. On a réussi à marquer à différents postes, ce sera important pour le reste de la compétition. Je ne trouve pas que cela ait été un match facile, surtout la première demi-heure qui a été difficile. On ne faisait pas grand chose du ballon et le Sénégal était très compact. Mais ouvrir le score a aidé et après on a été impitoyables dans notre pressing et nos attaques. Marquer (un deuxième but) juste avant la pause a été important. Ce sera très dur face à la France (en quart de finale). C'est une grande équipe, le champion en titre, on sait qu'on aura une soirée compliquée. On a quelques jours pour récupérer avant ce match très important, mais c'est le Mondial, il faut affronter les meilleures équipes du monde".