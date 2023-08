Harry Kane sera-t-il un « flop » comme Mané au Bayern ? : La réponse de la légende Lothar Matthaus

L’icône du football allemand, Lothar Matthaus, a récemment accordé un entretien au quotidien sportif "Bild". Le Ballon d’Or 1990 a évoqué le transfert d’Harry Kane au Bayern Munich. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l'ex-international allemand est satisfait de l’opération. Pour lui, c’est « un énorme transfert » et un vrai plus pour le Bayern.





« Des qualités que très peu possèdent »





« Ils avaient désespérément besoin d’un n°9, avec des qualités que très peu possèdent. Quelqu’un qui garantit les buts, mais qui rend aussi les autres joueurs meilleurs, qui attire l’attention sur le club et surtout qui correspond à l’équipe en termes de caractère », a déclaré la légende du Bayern Munich.





Quand on lui demande si l’Anglais risque d'échouer comme Sadio Mané lors de sa première saison en Bavière, il fait remarquer que les deux joueurs sont différents.





« Kane est différent de Mané »





« Le climat en Bavière est désormais différent et Kane est différent de Mané. J’ai le sentiment qu’il était très préparé à ce changement dès le début – et pas seulement au cours des dix derniers jours. Pourquoi sa femme à Munich et enceinte, devrait-elle examiner à l’avance les appartements et les écoles si le changement ne suscite aucun intérêt ? Kane et sa famille voulaient aller au Bayern dès le début. Et cela fait une différence », a déclaré l’Allemand.