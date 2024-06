Hervé Renard fait une promesse à la France

Sélectionneur de l'équipe de France féminine, Hervé Renard quittera les Bleues à la fin du parcours olympique de ces dernières. L'éphémère technicien tricolore réfléchit encore sur son avenir.





C'est dans un mois presque jour pour jour, le 25 juillet prochain, que l'équipe de France féminine débutera de quête d'une médaille d'or olympique. Ce jour-là, les joueurs d'Hervé Renard affronteront la Colombie sur la pelouse du stade de Lyon. Le technicien est donc entré dans la dernière ligne droite de son contrat avec la Fédération Française de Football puisque le successeur de Corinne Diacre n'ira pas au-delà des JO de Paris. Présent ce lundi en conférence de presse, en compagnie de Thierry Henry, Hervé Renard a évoqué son prochain départ du banc des féminines françaises, mais avant cela, il a clairement fait savoir qu'il visait un titre avec cette formation dont il a pris les commandes le 30 mars 2023 et qui quittera quinze mois plus tard.





Pour Hervé Renard, afin de partir en beauté, il ne peut rêver mieux qu'un titre olympique avec la France à Paris. Il sera temps ensuite pour lui de trouver une autre sélection ou un club à diriger. Mais visiblement cela ne l'inquiète pas plus que cela. « C'est la dernière ligne droite et quand on est dans une compétition internationale parfois, ça s'arrête très vite, quelle que soit la date. Une fois le dernier match accompli, occasionnellement, il y a de grandes joies, mais tout le monde part un peu chacun de son côté. J'ai l'habitude, ce sera ma onzième compétition internationale. Ce ne sera pas sans un brin d'émotion. La fierté d'avoir porté cet uniforme de l'équipe de France et terminer sur une très bonne note. Il reste une marche à gravir mais je suis sûr que l'équipe de France décrochera un titre à court ou moyen terme. En espérant que ce soit le plus rapidement possible. Mon avenir ? J'y pense tous les jours, mais ça n'empêche pas de me focaliser sur l'objectif. J'ai ma conviction, que quand les choses doivent se faire, elle se font. Si rien ne se fait, alors je serai peut-être au chômage ou je prendrai quelques vacances. Mais pour l'instant, je suis concentré sur l'équipe de France », a prévenu le sélectionneur de l'équipe de France féminine.