Hervé Renard, Karambeu, Anouma… : pourquoi ils voient le Sénégal briller au Mondial 2022

Le Sénégal est logé dans le groupe A du Mondial 2022. Les Lions affronteront au premier tour, dans l’ordre, les Pays-Bas (le 21 novembre), le Qatar (le 25), pays hôte, et l’Equateur (le 29). Pour beaucoup d’observateurs, repris dans les colonnes du journal Stades de ce samedi, les champions d’Afrique ont les moyens de se qualifier au second tour et de briller davantage durant la compétition.





Hervé Renard est dans le lot de ceux qui prédisent à l’équipe d’Aliou Cissé une belle Coupe du monde. «C’est une poule où le Sénégal peut rêver, a déclaré le sélectionneur de l’Arabie saoudite. Déjà de par ses qualités. L’équipe africaine qui peut aller le plus loin dans cette compétition, est le Sénégal. Ils ont des individualités de très haut niveau. Maintenant, avec un titre de champion d’Afrique, je pense qu’il s’est libéré. Je vois donc le Sénégal faire une énorme Coupe du monde.»





Augustin Senghor prudent





Même optimisme pour les Lions chez Christian Karembeu, Jacques Anouma et Guy Stephan. «Il y a des chances pour les équipes africaines. Je pense au Sénégal, qui peut faire quelque chose. Il a déjà démontré qu’il peut aller loin», avance le champion du monde 1998 avec la France.





Actuel adjoint de Didier Deschamps chez les Bleus et ancien sélectionneur des Lions, Stephan acquiesce : «Je pense que l’équipe du Sénégal est capable de faire un bon tournoi.» Jacques Anouma, aussi. «J’ai regardé la poule du Sénégal, je crois que c’est jouable. Il y a un tel nivellement que si on se prend au sérieux, on devrait pouvoir passer», pronostique l’ancien président de la Fédération ivoirienne de football.