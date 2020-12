Heung-min Son, de Tottenham, remporte le prix Puskas du plus beau but de l'année

Le 7 décembre 2019, les supporters des Spurs de Tottenham ont passé un bel après-midi à domicile. Dans son stade de Londres, leur équipe favorite a effectivement déroulé contre Burnley, s’imposant 5-0 après avoir mené de deux buts en moins de dix minutes.Et pour parachever ce triomphe, un moment d’anthologie est survenu durant la partie: une chevauchée de 80 mètres signée Heung-min Son. À la 32e minute, l’attaquant sud-coréen a effectivement récupéré le ballon aux abords de sa propre surface de réparation, après une offensive adverse avortée. S’élançant au pas de course, il a alors résisté à plusieurs défenseurs adverses avant de tromper le gardien d’une petite frappe croisée, à l’autre bout du terrain.Un but formidable salué par une immense clameur dans le Tottenham Hotspur Stadium, du temps où les supporters pouvaient encore garnir les tribunes des enceintes sportives. Une réalisation qui n’a d’ailleurs pas été oubliée, même au-delà des gradins londoniens, puisque la Fifa a décidé, jeudi 17 décembre, au soir de lui attribuer le prix Puskas, qui récompense chaque année le plus beau but marqué en football.Pour l’emporter, l’attaquant de 28 ans a notamment devancé l’attaquant qui était alors au Barça Luis Suarez, le Français exilé au Mexique André-Pierre Gignac ou la milieue costaricienne passée par Lyon et le PSG Shirley Cruz.Dans le reste de la soirée de fin d’année baptisée “The Best”, la FIFA a également distingué l’Anglaise Lucy Bronze et le Polonais Robert Lewandowski en tant que meilleurs joueuse et joueur de l’année écoulée. L’entraîneur allemand de Liverpool Jürgen Klopp et la sélectionneuse des Pays-Bas Sarina Wiegman ont également été récompensés, tout comme la gardienne de l’équipe de France Sarah Bouhaddi et son homologue allemand Manuel Neuer.