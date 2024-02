HEUNG-MIN SON S’EST DÉBOÎTÉ LE DOIGT LORS D’UNE ALTERCATION ENTRE JOUEURS SUD-CORÉENS, DONT LEE, À CAUSE DU PING-PONG

Heung-min Son arbore un bandage à la main droite depuis la semaine dernière. Selon The Sun, l’attaquant de Tottenham s’est blessé lors d’une échauffourée due au tennis de table avec certains de ses coéquipiers en équipe de Corée du Sud durant la Coupe d'Asie.





Heung-min Son a signé une entrée décisive lors du succès de Tottenham face à Brighton, samedi dernier en Premier League (2-1). Lancé à une demi-heure de la fin à la place de Rodrigo Bentancur, l’attaquant des Spurs a offert le but de la victoire dans le temps additionnel à Brennan Johnson (90e+6). De quoi réussir son retour en club après avoir disputé la Coupe d’Asie au Qatar. Sur la pelouse londonienne, la star de la Corée du Sud a évolué avec un bandage à la main droite. Et selon The Sun, le joueur de 31 ans se serait blessé la semaine dernière en sélection, dans des circonstances plutôt embarrassantes...





A la veille de l’élimination surprise de la Corée du Sud face à la Jordanie, en demi-finale de la Coupe d’Asie (0-2), Heung-min Son se serait fait mal au cours d’une altercation avec certains de ses coéquipiers. La situation aurait dérapé au moment du dîner. Certains jeunes de l’équipe, parmi lesquels Kang-in Lee (le milieu offensif du PSG), auraient quitté rapidement la table pour aller jouer au tennis de table. Une attitude qui aurait déplu à Heung-min Son (122 sélections, 44 buts), alors que les repas permettent généralement de souder les liens au sein d’un groupe.





Une blessure qualifiée de "sérieuse"