Heure, programme, liste : toutes les infos sur la cérémonie du Ballon d’Or 2021

Quel sera le déroulé de la journée ?





Comme chaque année, les noms vont être égrenés en amont de la cérémonie. Ainsi, dès 17h, sur La Chaîne L’Equipe, les joueurs, placés de la 30e à la 16e place, seront dévoilés lors d'une émission spéciale.

Dans la continuité, jusqu’au début du traditionnel et glamour tapis rouge, l’identité des joueurs classés entre la 15e et la 4e place sera révélée. Il faudra donc attendre la cérémonie pour connaître le podium final.



En parallèle, le classement du Ballon d’Or féminin sera aussi égrené.





Sur quelle chaîne regarder le Ballon d’Or ?





Propriété de France Football, la révélation du classement et de la cérémonie seront à suivre sur la Chaîne L’Equipe. Mais vous pourrez suivre en direct cette grande journée sur Eurosport, avec notre live et nos débriefs vidéos en présence de Maxime Dupuis et Cyril Morin.





Qui a voté ?