[Spécial Égypte-Sénégal] Historique des confrontations : Léger avantage pour les Pharaons, les Lions maîtres des derniers duels…

Ce vendredi 25 mars 2022 à 19h Gmt, le Sénégal et l’Egypte se retrouveront pour la 14e fois de leur histoire. Ce sera à l'occasion de la manche-aller des barrages pour la qualification au prochain Mondial prévu au Qatar.



"Le match contre le Sénégal sera pour nous une finale de Coupe du monde (...), il ne sera pas facile pour nous, mais il ne le sera pas non plus pour nos adversaires", a déclaré le sélectionneur égyptien, Carlos Queiroz, à la veille de ce choc. "Cette double confrontation avec l’Egypte, l’équipe que nous venons de battre à la finale de la CAN aux pénaltys s’annonce rude et très difficile", a, de son côté, prévenu le boss des Lions de la Teranga, avant de réfuter l’étiquette de favori: "Nous sommes champions d’Afrique. Mais nous ne sommes pas favoris, parce que les statistiques disent que toutes les équipes qui ont été championnes d’Afrique ne se sont pas qualifiées au Mondial».



Quoi qu'il en soit, en 13 rencontres face au Sénégal, les Egyptiens ont remporté les 6, pour 5 victoires des Lions de la Téranga. Il y a eu 2 matchs nuls entre Pharaons et Sénégalais. L’Egypte domine également en termes de buts marqués, avec 8 réalisations, contre 6 côté sénégalais.



La première opposition entre les deux sélections remonte à 1986, lors de la phase de poules de la CAN qui se tenait au Caire (voir ailleurs). Les Lions de la Téranga se sont alors imposés (1-0). Un an plus tard, les deux sélections se sont retrouvées lors des Jeux africains et les Egyptiens l’ont emporté (1-0) grâce à un but d’Aymen Younes.



Dix ans plus tard, l’Egypte a encore eu raison du Sénégal en éliminatoires de la CAN 1998 (0-0, 2-0). Les deux buts ont été marqués par Hazem Emam et Hedi Khashaba. Ahmed Hassan a offert la victoire aux Pharaons lors de la CAN 2000 (1-0). L’année suivante, l’Egypte a retrouvé le Sénégal en éliminatoires du Mondial 2002 arrachant le nul à Dakar (0-0) et s’imposant au Caire (1-0) grâce à Mido. Mais ce sont finalement les coéquipiers d’El Hadji Diouf qui ont joué le Mondial asiatique (....).



Trois succès de rang pour le Sénégal



L’affrontement entre ces deux nations s’est renouvelé lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2002, et le Sénégal a remporté sa deuxième victoire face aux Pharaons (1-0) grâce à une réalisation de Lamine Diatta. Un an plus tard, l’Egypte s’est imposé en amical (1-0) avec une deuxième réalisation de Mido face aux Lions de la Téranga.



En 2005, toujours en amical, l’Egypte a gagné (4-2) avec notamment un doublé d’Amr Zaki, mais la FIFA n’a pas considéré cette rencontre comme internationale. Les Pharaons ont ensuite battu le Sénégal lors de la CAN 2006 (2-1).



Ces deux équipes se sont également rencontrées en 2014 lors des éliminatoires de la CAN 2015. Le Sénégal s’est imposé (2-0) à l’aller avec des réalisations de Sadio Mané et Mam Biram Diouf. Ce dernier a également marqué le but de la victoire de sa sélection au Caire (0-1) lors du match retour.



La dernière rencontre remonte au 6 février dernier en finale de la 33e Coupe d'Afrique des Nations remportée par les Lions au terme d'une séance de tirs au but.



Voici l’historique des confrontations entre les 2 nations



7 mars 1986 : Sénégal – Égypte 1-0 CAN 1986 (1er tour)



2 août 1987 : Égypte – Sénégal 1-0 Jeux africains de 1987 (1er tour)



25 janvier 1997 : Sénégal – Égypte 0-0 Qualifications pour la CAN 1998



13 juillet 1997 : Égypte – Sénégal 2-0 Qualifications pour la CAN 1998



28 janvier 2000 : Égypte – Sénégal 1-0 CAN 2000 (1er tour)



9 juillet 2000 : Sénégal – Égypte 0-0 Qualifications pour la Coupe du monde 2002 (Tour final)



6 mai 2001 : Égypte – Sénégal 1-0 Qualifications pour la Coupe du monde 2002 (Tour final)



20 janvier 2002 : Égypte – Sénégal 0-1 CAN 2002 (1er tour)



10 octobre 2003 : Égypte – Sénégal 1-0 Match amical



7 février 2006 : Égypte – Sénégal 2-1 CAN 2006 (Demi-finale)



5 septembre 2014 : Sénégal – Égypte 2-0 Qualifications pour la CAN 2015



15 novembre 2014 : Égypte – Sénégal 0-1 Qualifications pour la CAN 2015



6 février 2022: Finale de la CAN au Cameroun (4-2 tab)



Bilan



– 13 rencontres



– 5 victoires pour le Sénégal



– 2 matchs nuls



– 6 victoires pour l’Egypte



– 6 buts marqués par les Lions



– 8 buts encaissés