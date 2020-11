Hommages : Les anciens clubs de Bouba Diop compatissent

Passé par Lens, Fulham, Portsmouth ou encore Birmingham, le natif de Rufisque a reçu les hommages de ses anciens employeurs.





Portsmouth avec qui il a gagné la FA CUP sous les ordre de Harry Redknapp a posté le message suivant : " Le Portsmouth Football Club est profondément attristé d'apprendre que Papa Bouba Diop est décédé à l'âge de 42 ans."





Fulham a déclaré: " Nous sommes dévastés d'apprendre ce soir que Papa Bouba Diop est décédé à l'âge de 42 ans. Reposez en paix."

"C'est avec une grande tristesse que le Racing Club de Lens vient d'apprendre la disparition de son ancien joueur Papa Bouba #Diop, à l'âge de 42 ans. Nous présentons nos plus sincères condoléances à ses proches. Lensois Pour Toujours ", a twitté le club Sang et Or.





Pendant ce temps, Birmingham a écrit: " Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de notre ancien joueur Papa Bouba Diop à l'âge de 42 ans. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Papa en cette période extrêmement difficile. "





Pendant ce temps, Birmingham écrit: " Nous sommes dévastés d'apprendre le décès de notre ancien joueur Papa Bouba Diop à l'âge de 42 ans. Nos pensées vont à la famille et aux amis de Papa en cette période extrêmement difficile. "





Papa Bouba Diop est décédé ce dimanche 29 novembre à l'âge de 42 ans des suites d’une longue maladie.