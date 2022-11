Hôtel des Lions au Qatar : Un gros clash éclate entre les dirigeants sénégalais

Un gros clash éclate entre les dirigeants sénégalais

Alors que l’équipe du Sénégal est arrivée au Qatar lundi dernier et qu’il doit entrer en lice lundi prochain à la Coupe du monde face aux Pays-Bas, des dirigeants (et pas des moindres) ont eu un clash à l’hôtel où logent les Lions.





En effet, comme le rapporte le journal Record dans son édition de ce jeudi, le ministre des Sports, Yankhoba Diattara, qui a voyagé dans le même avion que l’équipe du Sénégal, voulait loger dans l’hôtel des joueurs et du staff sénégalais durant la compétition. Ce que des membres de la Fédération sénégalaise de football (FSF) ont refusé. C’est le cas de Abdoulaye Saydou Sow, 2e vice président de la FSF, par ailleurs président de la Ligue de Football Amateur (LFA) et ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique.





« Yankhoba Diattara viré de la tanière », c’est d’ailleurs ce que titre le journal Record. Mécontent de ce traitement, le ministre des Sports a appelé le président de la Fédération sénégalaise de football, Augustin Senghor, pour qu’il tranche.