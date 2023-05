Hugo Lloris vers l’Arabie Saoudite ?

Hugo Lloris pourrait quitter Tottenham lors du prochain mercato estival. L’international français est convoité par des clubs saoudiens.





Hugo Lloris s’est vu proposer un contrat pour jouer en Arabie saoudite la saison prochaine, ce qui triplerait le salaire du capitaine de Tottenham selon des informations du Times. L’international français est sous contrat avec les Spurs jusqu’en juin 2024 et hésite à poursuivre l’aventure. Selon le journal anglais, il attendrait de connaitre le nom du futur manager avant de prendre une décision concernant son avenir dans le club londonien au-delà du prochain mercato de Premier League.