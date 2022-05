Huis clos du Sénégal : La sanction applicable lors des éliminatoires de la coupe du monde 2026

La Fédération internationale de Football association (FIFA) a rendu son verdict dans l’affaire opposant les fédérations de football sénégalaise et égyptienne. L’instance dirigeante du football a sanctionné le Sénégal pour les jets d’objets, utilisation de lasers et de fumigènes dans les tribunes et la présence d’une banderole qualifiée “d’offensante”.



Conséquence, la fédération sénégalaise de football a été condamnée à payer une amende de 112 millions de FCFA avec un match à huis clos. Sur la deuxième sanction, les officiels n’ont pas encore communiqué sur le match concerné mais selon Me Moustapha Kamara, il s’agirait des matchs FIFA et non de la CAF.



« En réalité, c’est le prochain match officiel du Sénégal prévu dans le calendrier des compétitions de la Fifa », explique le docteur en droit du sport, Me Moustapha Kamara dans les colonnes de l’Observateur. Le journal renseigne que leur source est confirmée par le président de la Fédération sénégalaise de football, Me Augustin Senghor. « La suspension va concerner le prochain match de compétition Fifa, donc les éliminatoires de la coupe du monde 2026 », précise le juriste à L’Observateur.