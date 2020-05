Huit matches des Diables en un mois? La proposition radicale de la FIFA

Diable Rouge,match

Le calendrier de la saison prochaine risque d’être un véritable casse-tête pour les différentes instances. Selon le Daily Mail, la FIFA proposerait d’instaurer une fenêtre en novembre et décembre où les sélections nationales joueraient huit matches.

Les trêves internationales de mars et de juin ont été annulées, et celles de septembre et d’octobre sont déjà très fortement menacées. Alors forcément, la FIFA cherche une solution pour caser les différents matches prévus pendant ces fenêtres. Mais ce n’est pas simple. Il est possible que les championnats reprennent plus tardivement que prévu, ce qui va décaler le calendrier.





La solution proposée par la FIFA est étonnante: une fenêtre de huit matches d’affilée par pays, en novembre et décembre, qui aurait le mérite de rattraper le retard pris par le football international. Pour donner un ordre d’idée, les sélections auraient à jouer un match de plus qu’une équipe qui va en finale de la Coupe du monde. Cette hypothèse rassemblerait tous les matches de Ligue des Nations en un temps record.





L’UEFA a indiqué à la FIFA qu’elle préférait placer deux fenêtres internationales de trois matches. Il n’est pour l’instant pas question de supprimer la Ligue des nations, mais le calendrier actuel indique une phase finale en juin 2021, soit une semaine avant le début de l’Euro. De toute évidence, une autre solution va devoir être trouvée.