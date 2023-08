Ibrahima Diakhaté, coach du Stade de Mbour: ‘’Mes joueurs avaient peur de perdre’’

L’entraîneur du Stade de Mbour, Ibrahima Diakhaté, est revenu sur la défaite de son équipe en finale de la coupe de Ligue ce samedi face à Teungueth Fc.



‘’Nous avons des jeunes qui avaient peur de perdre ce match. Ils n’ont pas osé prendre des initiatives offensives. Ils étaient restés en bloc derrière et quand on était en situation d’attaque, on était en infériorité numérique’’, lance-t-il



Les Mbourois ont perdu à la série de tirs au but (3-0 ) à l’issue du match qui s’est soldé par 0-0 à la fin des 120 mn de jeu. ‘’Le match était très engagé, très équilibré avec une bonne organisation défensive des deux équipes. Le but ne pouvait venir que sur des détails. On a perdu aux tirs au but, mais on n’a pas démérité.