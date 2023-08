Ibrahima Diakhaté, coach Stade de Mbour : ‘’On a manqué de caractère et d’expérience’’

Le Stade de Mbour n’a pas pu résister au Jaraaf de Dakar, en finale de la Coupe du Sénégal de football ce dimanche. Battus 2-1, les hommes d'Ibrahima Diakhaté, coach de l’équipe mbouroise, ont pris deux buts sur balles arrêtées. Ce que le technicien explique par un manque d’expérience de ses poulains.





‘’On perdu par manque d’expérience et de caractère. On a pris deux buts sur des balles arrêtées. On avait prévenu les gosses que le Jaraaf est une équipe dangereuse sur les balles arrêtées. Malheureusement, ils n’ont pas suivi’’, explique-t-il en conférence de presse.