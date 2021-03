Ibrahimovic fête son retour en sélection par un assist, l'Espagne accrochée par la Grèce

Ibrahimovic retour en Sélection





Ibrahimovic a finalement été remplacé à la 84e minute et a vu son équipe ne plus être en difficulté face à la Géorgie. Le score final est de 1-0. L'attaquant de l'AC Milan n'avait plus joué depuis juin 2016 et la défaite de son pays contre la Belgique (0-1) à l'Euro en France.





L’Allemagne, l’Italie et l’Angleterre déroulent

Dans l'autre match du groupe B, l'Espagne a dû se contenter d'un match nul 1-1 contre la Grèce à Grenade. Les troupes de l'entraîneur Luis Enrique ont ouvert le score après 33 minutes par Alvaro Morata. A la mi-temps, le capitaine Sergio Ramos est resté dans le vestiaire. Le défenseur de Bilbao, Inigo Martinez, l'a remplacé. Ce dernier à commis une faute dans le rectangle dix minutes plus tard. Cette phase était discutable, mais Anastasios Bakasetas ne s'est pas laissé perturber et a transformé le penalty (1-1). A la minute 63, Luis Enrique fait entrer deux autres débutants sur le terrain : Pedri Gonzalez (FC Barcelone) et Bryan Gil (Eibar). L'Espagne a essayé de jouer un peu plus vite, mais n'a plus réussi à marquer.