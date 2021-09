Idrissa Gana Guèye : "Ce que je disais à Lionel Messi sur cette photo"

La photo était devenue virale au Sénégal : Idrissa Gana Gueye, le bras autour du cou de Messi, lui parlant probablement de son positionnement pour mieux s'intégrer dans le jeu. Le PSG jouait Reims.





Que se sont-ils dits ? Se demandaient dès lors les internautes et fans sénégalais. Une question qui suscite donc une grosse curiosité. Idrissa Gana Gueye a répondu à ladite question et ce n'est pas non plus pour satisfaire ces curieux.





Interpellé, à la fin du match face au Togo ce mercredi après-midi, le milieu de terrain du PSG a évoqué ladite photo. Al Seyni Ndiaye, portier des Lions du Beach Soccer s'est occupé de lui poser la question dans les vestiaires.