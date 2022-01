Idrissa Guèye, le transfert choc du PSG ?

Conscient des problèmes dans ce secteur de jeu, Leonardo s’est démené pour refaire du milieu de terrain l’une des forces du PSG.





Pour le moment, cela ne fonctionne pas et les départs de joueurs comme Adrien Rabiot, Blaise Matuidi ou Thiago Motta semblent ne jamais avoir été réellement compensés. Si Marco Verratti est incontestable quand il est en forme, à côté de lui, c’est plus compliqué. Leandro Paredes se rend utile sans être indiscutable, et d’autres joueurs coûteux comme Danilo Pereira ou Idrissa Gueye ne parviennent pas à faire l’unanimité. Le Sénégalais arrive parfois à sortir des matchs dantesques, notamment dans les grands rendez-vous, mais à côté de cela, il est capable de disparaitre de la circulation pendant des semaines. Un rendement qui agace au PSG, où on aimerait avoir au moins un trio capable de sécuriser l’aspect défensif, surtout quand on connait le goût modéré pour le repli des pensionnaires de l’attaque. Cet hiver encore, le Paris SG va scruter les profils pour se renforcer, avec notamment Franck Kessie du Milan AC, qui plait beaucoup à Leonardo.