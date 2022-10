Iker Casillas est gay ! Une aventure avec Puyol ?

Le Real Madrid ne suit plus Iker Casillas sur Instagram. Le portier espagnol a fait son coming-out.



La légende du Real Madrid et de l’Espagne Iker Casillas a semblé annoncer qu’il est gay, ce qui ferait de lui l’un des footballeurs masculins les plus en vue de l’histoire à confirmer leur homosexualité. Dans un tweet publié dimanche après-midi, l’ex-gardien de but a déclaré : « J’espère que vous me reaspectez : Je suis gay. » Casillas a été marié à la journaliste sportive Sara Carbonero pendant cinq ans avant leur séparation en mars 2021, ayant eu deux enfants ensemble, tous deux des garçons.



Casillas fait son coming-out et demande du respect



L’homme de 41 ans a reçu une vague de soutien à la suite de son message sur Twitter, notamment de la part de l’icône barcelonaise et de son ancien coéquipier espagnol, Carles Puyol. « Il est temps de raconter notre histoire, Iker », a ainsi écrit Puyol sur Twitter. Casillas, qui a pris sa retraite en 2020 après avoir été victime d’un arrêt cardiaque lors d’un entraînement avec son dernier club, Porto, est considéré comme l’un des gardiens de but les plus titrés du football.