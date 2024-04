Il « a été stupide » : Une ex-star de Liverpool dézingue Mo Salah après sa brouille avec Klopp

Liverpool a pratiquement dit adieu au titre de champion d’Angleterre cette saison, après son nul (2-2) face à West Ham, samedi dernier. Sauf miracle, ils ne pourront plus rattraper Arsenal et Manchester City dans la course au Graal.





Le coach Jurgen Klopp va donc finir son long règne sur le club du Merseyside sans titre , puisqu’il est annoncé partant à la fin de cette saison.





L’intervention de Darwin Nuñez !





L’Allemand n’a pas pu compter sur une forme exceptionnelle de l’une de ses stars, en l’occurrence Mohamed Salah. Sur les derniers matchs des Reds, l’Egyptien est souvent entré en jeu. Samedi dernier, on a même assisté à un coup de sang du "Petit Pharaon".





En effet, alors qu’il devait entrer en jeu contre West Ham, l’Egyptien a semblé en colère contre son entraîneur sur le bord du terrain. On l’a vu faire des gestes d’énervement contre Jurgen Klopp, s’en prenant verbalement à l’Allemand. Son coéquipier Darwin Nunez est intervenu pour l’éloigner de l’entraîneur.





« Laissons-le résoudre le problème »





S’exprimant sur l’incident à la fin de la rencontre, Mohamed Salah a lâché ceci : « Ce sera le feu aujourd’hui, si je parle. »





Pour l’ex-star de Liverpool, Jamie Carragher, l’Egyptien a « été stupide » en faisant de tels commentaires en zone mixte. « Mais laissons-le résoudre le problème et profitons de leurs dernières semaines ensemble », a-t-il poursuivi.