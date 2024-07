Iliman Ndiaye à Everton : le lobbying de Gana Guèye

Iliman Ndiaye a signé pour cinq ans à Everton. L’attaquant sénégalais quitte ainsi la Ligue 1 française et l’Olympique de Marseille pour la Premier League anglaise et le club de Liverpool. Il s’agit d’un retour aux sources puisque l’année dernière, le Lion (20 sélections, 2 buts) avait fait le chemin inverse depuis Sheffield United.



Le joueur de 24 ans va retrouver chez les Toffes son compatriote Idrissa Gana Guèye. Dans une interview pour son club, reprise par Record, Iliman Ndiaye révèle que ce dernier «a joué un rôle» dans son transfert. Il «a fait l’éloge du club et dit beaucoup de bonnes choses», révèle-t-il.