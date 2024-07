Iliman Ndiaye aux supporters de l’OM : ‘’Je suis le premier déçu de ne pas réussir’’

Le passage de l’attaquant des Lions à l’Olympique de Marseille n’a pas eu les résultats escomptés. Ses performances mitigées sont d’ailleurs à l’origine de son départ, après une saison seulement à l’OM. Dans un message adressé à ses désormais anciens supporters, le joueur d’Everton soutient être le premier déçu de ses notes.







‘’Il y a un an, lorsqu’on m’a donné l’opportunité de jouer pour l’OM, j’ai saisi la chance de réaliser mon rêve. C’était un honneur, une expérience magique et indescriptible pour moi et je suis vraiment fier d’avoir à nouveau porté ce maillot, 10 ans après. J’ai toujours tenté de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, malgré les difficultés et j’étais le premier déçu de ne pas réussir à répondre aux attentes’’, a posté le Sénégalais sur les réseaux sociaux.