Iliman Ndiaye et Sheffield United cartonnent

Sheffield United a fait un pas important vers la montée en première league anglaise. Le club de l’international sénégalais Iliman Ndiaye a battu, ce samedi, en match comptant pour la 41ème journée de championship Cardiff City (4-1).





Titularisé sur le flanc gauche de l’attaque de Sheffield United, Iliman Ndiaye s’est encore distingué en marquant le 3ème but de son équipe à la 80ème minute. C’est le 12ème but en championnat du jeune (23 ans) attaquant sénégalais qui est actuellement le meilleur buteur et meilleur passeur (7) de son équipe.