Ilimane Ndiaye pour jouer le rôle de Sadio Mané ? La réponse d’Aliou Cissé

Entré en jeu en seconde période de la rencontre contre le Qatar, Ilimane Ndiaye a fait bonne impression. Passeur décisif sur le troisième but des Lions marqué par Bamba Dieng, le joueur Sheffield United (championship) pourrait assurer, selon certains, le rôle de Sadio Mané forfait pour le mondial. Interpellé sur la question en conférence de presse, Cissé a donné sa réponse. Voici l’intégralité du face à face du coach des Lions avec les journalistes.





Analyse du match





« Ce fut un match difficile, dans la mesure où les deux équipes avaient perdu leurs premiers matchs. Je pense qu’en première période, on a maîtrisé le match sur le plan technique. On a eu la possession du ballon et on aurait pu marquer plus de deux buts. Mais on n’a marqué qu’un but. En seconde période, on a très tôt marqué ce second but. A deux buts à zéro, on a été un peu déséquilibré car le Qatar a rajouté des attaquants pour gagner la partie. Ils ont joué la gagne et malheureusement, on prend ce but. On savait aussi que sur les transitions, on pouvait marquer ce troisième but. On a réussi à le faire et je suis très satisfait des garçons, notamment de la prestation d’Edouard Mendy qui nous a maintenus un temps dans ce match ».





Les changements





« Les garçons qui sont rentrés ont fait le boulot. Je n’attendais pas moins que ça. On a constitué un groupe homogène, équilibré où n’importe qui peut avoir sa chance de jouer. Le football est un sport collectif. Et aujourd’hui, on a gagné. Lundi, on avait aussi perdu collectivement. Les garçons, qui ont commencé le match, ont fait du bon boulot. Ceux qui sont venus, après, ont continué le travail. C’est ce que j’attends de ce groupe-là. Les individualités, je crois que ce n’est pas ce qui est important. Aujourd’hui, c’est le collectif qui a gagné et c’est ce qu’il faut retenir ».





Ilimane Ndiaye pour remplacer Sadio





« Il est difficile de remplacer un joueur du calibre de Sadio Mané. Mais comme j’ai eu à le dire, une équipe de football, c’est aussi un collectif. Et aujourd’hui, collectivement, on a su relever notre niveau et c’est ce qui est intéressant. C’est ce que j’attends aussi des joueurs. Tout entraîneur aimerait que son équipe joue collectivement, se procure des occasions. Mais Sadio reste quand même Sadio. Le football, c’est le collectif. Ce n’est pas seulement les individualités. Le football, ce n’est pas seulement des joueurs. Ilimane ses qualités, je les connais. Il en est de même pour Bamba Dieng et les autres. Je connais bien ces garçons et c’est pour cela qu’ils sont aujourd’hui dans cette équipe nationale. Mais c’est le collectif qui est important. Maintenant, les Pays-Bas sont différents du Qatar, avec tout le respect que je dois à ce pays. Nous étions dos au mur et nous voulions ces trois points. On a décidé, sur le plan tactique, de jouer en 4-4-2, alors que nous avions évolué en 4-3-3 ou en 4-5-1 contre les Pays-Bas. Les matchs se suivent et ne se ressemblent pas. Chaque entraîneur prépare ses matchs par rapport à l’adversaire.»





L’objectif fixé





“Je suis satisfait, mais ce n’est pas une fin en soi. L’objectif, c’est d’abord de sortir de ces poules. Nous savons que chaque match pour nous est une finale. Il nous faudra nous battre, comme nous l’avons fait aujourd’hui. Malheureusement, on n’a pas été payé contre les Pays-Bas. Mais comme j’ai eu à le dire, gagner ce match contre le Qatar donne du sens à notre travail. Cela motive aussi les garçons à continuer à travailler. Lundi dernier, nous étions tous frustrés. Je crois qu’aujourd’hui, nous avons de la satisfaction. Nous allons en profiter, mais nous savons que ça ne va pas durer longtemps car l’Equateur nous attend pour le prochain match. Mais nous sommes très contents de l’avoir gagné’.





‘’Les grands joueurs, sont capables de se remobiliser’’





« Le but que nous avons pris me gêne un peu car nous aurions pu l’éviter. Pour ce match à venir, j’ai besoin de leur concentration, leur détermination. Ça a été très compliqué, mais je pense que les grandes équipes, les grands joueurs, sont capables de se remobiliser et de repartir. En quatre jours, ça a été très court. Mais j'ai senti un groupe mobilisé et déterminé à faire quelque chose dans cette coupe du monde. Et je crois qu’ils doivent continuer comme ça. L’Equateur est un autre match. Nous allons récupérer et remettre les mêmes ingrédients. Il faudra aussi rectifier sur le plan tactique pour nous améliorer et essayer de sortir de cette poule ».





Plus d’attaquants pour marquer plus de buts





« Quand vous voulez marquer des buts, il faut plus d’attaquants. Des garçons comme Boulaye, Famara ont beaucoup impacté la défense du Qatar. Cela a créé des espaces au milieu et sur les côtés pour apporter des centres dans la surface de réparation. Pour marquer des buts, il ne suffit pas de tourner autour du bloc. Le football, c’est deux zones. Il s’agit de défendre dans la surface de réparation, mais aussi de marquer des buts. Et si on n’emmène pas le ballon là-bas, c’est certain qu’on ne marquera pas. L’idée était d'amener un autre attaquant pour apporter un plus et de pouvoir marquer ces buts. Je suis très satisfait de ça ».





Les cartons jaunes