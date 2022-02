Inauguration Stade du Sénégal : Découvrez la composition des équipes entre ‘’légendes’’ africaines

La composition de la liste des anciennes stars du football africain pour le match d’exhibition, à l’occasion de l’ouverture du Stade du Sénégal de Diamniadio ce mardi, a été dévoilée.



Dans l’équipe locale on retrouve des joueurs de la génération de 1986 comme Oumar Guèye Sène, Thierno Youme, Boy Bandit etc. Il y a aussi dans cette équipe des Lions de la génération 2002 et d’autres anciens internationaux.



L’équipe adverse sera composée d’anciens talents d’Afrique tels que Okacha, Samuel Eto’o, Anthony Baffoe, Naybeth, Moustapha Hadji, Adebayor, Patrice Mbouma entre autres.



La rencontre est prévue à 19 heures.



Voici la liste