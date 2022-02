Inauguration Stade du Sénégal : Pourquoi le nom du journaliste Goloko est sur la liste des légendes pour le match d’exhibition

Aliou Goloko, Journaliste Sportif

Le nom du journaliste Aliou Goloko, qui figure sur la liste des légendes du football africain pour le match d’exhibition, lors de l’ouverture du stade du Sénégal, a suscité beaucoup de commentaires sur les réseaux.





En fait, selon le principal concerné, il s’agit simplement d’une erreur de l’équipe de Rts Digital.









‘’Nos confrères de Rts Digital se sont trompés en publiant, sur leur page, cette liste des joueurs conviés pour le match inaugural du Stade du Sénégal, avec mon nom en bas de la liste des légendes africaines’’, explique Goloko dans un post.





‘’À mes 40 ans révolus, je suis certainement une légende des tribunes de presse avec 13 Can et 5 Coupes du monde couvertes et non des terrains’’, ironise-t-il.