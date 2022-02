Inauguration Stade du Sénégal : " Ce sera un moment important pour le sport sénégalais "(Matar Bâ)

Matar Ba, ministre des Sport sur le Stade du Senegal

Le ministre des Sports Matar Bâ a levé un coin du voile sur le Stade du Sénégal. « On va dévoiler le déroulé de l’événement. Ce sera du lourd, parce que c’est un investissement de 151 milliards qui sera mis à disposition du peuple sénégalais. Le fait majeur et important, c’est qu’on a une entreprise qui a fixé la date d’inauguration le jour de la pose de la première pierre. C’est une prouesse. Ils l’ont respectée».