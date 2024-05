Incidents au stade Alassane Djigo : L'AS Pikine et Sidy Ndiaye prennent cher

Les incidents survenus au stade Alassane Djigo, lors du match AS Pikine-Jaraaf de la 22e journée de Ligue 1, ont entraîné des sanctions majeures pour le club pikinois. La Commission de discipline de la Ligue sénégalaise de football professionnel (LSFP) a eu la main lourde contre l’AS Pikine : 500 000 F CFA d'amende et prochain match de Ligue 1 (contre Teungueth FC) à domicile sur terrain neutre et à huis clos.











Cette décision fédérale vise à punir le club pour les incidents ayant créé un climat d'insécurité pour les joueurs, les officiels et les supporters. Les mesures prises par la LSFP montrent une volonté ferme de maintenir la discipline et la sécurité sur les terrains de football.









Par ailleurs, Sidy Ndiaye, l'attaquant du Guédiawaye FC, a été suspendu pour cinq matches. Un coup dur pour Guédiawaye FC. Lors de la rencontre contre Génération Foot, le joueur a été expulsé, pour avoir insulté l'arbitre. La commission de discipline a jugé son comportement inacceptable.