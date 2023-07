Incidents au stade Ibrahima Boye : Guédiawaye FC apporte des précisions

Après les incidents survenus lors de la demi-finale de Coupe du Sénégal face au Jaraaf hier mercredi au stade Ibrahima Boye, le Guédiawaye FC est sorti de sa réserve.





Dans une note, la direction du club affirme qu'il est nécessaire de faire les précisions suivantes et alerter encore ceux qui doivent l’être. "L’organisation du match n’était pas du ressort de Guédiawaye FC, étant donné que c’était un match de Coupe du Sénégal. S’il y a eu des défaillances organisationnelles, la fédération est l’unique responsable. Les incidents de fin de match sont à condamner fermement. Les pratiques occultes du Jaraaf ont encore provoqué des dégâts hier (avec notamment des bagarres entre joueurs, staff... sanctionnées par des cartons rouges) et l’arbitrage du trio dirigé par Maguette Ndiaye, récidiviste, n’a pas été à la hauteur de l’événement. Cela ne saurait être passé sous silence, car tout est lié. Les événements malheureux de fin de match ne sont pas arrivés ex nihilo".





La direction du GFC présente ses excuses aux populations environnantes qui ont subi d’importants désagréments et se tient aux côtés des blessés pour leur apporter l’assistance nécessaire.





Toutefois, elle renouvelle sa disponibilité à travailler avec les instances du football et tous les acteurs pour éradiquer définitivement la violence dans nos stades et favoriser l’attractivité de notre football professionnel.

Un point de presse sera tenu demain vendredi à 16 h au stade Ibrahima Boye, afin d'apporter des précisions.