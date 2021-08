Infantino félicite Augustin Senghor apres sa réélection

Le président de la FIFA réagit suite à la réélection pour un quatrième mandat de Me Augustin Senghor, à la tête de la Fédération sénégalaise de football (FSF). Dans un communiqué reçu à Emedia, Gianni Infantino adresse, à lui et à son équipe, ses chaleureuses félicitations.



"Je saisis aussi cette occasion pour vous remercier pour tous vos efforts, votre travail et votre importante contribution au développement de notre sport et à la promotion de ses valeurs, en Afrique et dans le monde", ajoute la note.



Infantino, exprimant ses vœux de réussite, se dit disposer à collaborer avec eux "pour la croissance et la prospérité du football au Sénégal, dans les années à venir".