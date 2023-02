Infrastructures sportives à Thiès et Tivaouane : Yankhoba Diatara prend le pouls des chantiers

Dans le cadre de son programme de construction et de réhabilitation des infrastructures sportives, le Ministre des Sports, Yankhoba Diatara et ses équipes effectuent, ce mardi 07 février 2023, une visite de terrain de suivi des travaux sur les sites des stades Lat Dior, Maniang Soumare, Champ de Course, à Thiès, et d’autres à Tivaouane.