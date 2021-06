Infrastructures sportives : Ce que propose Mady Touré [DOCUMENT]

Le président fondateur de Génération Foot, Mady Touré est officiellement candidat à la présidence de la fédération sénégalaise de football (FSF). Il a déposé sa candidature ce jeudi auprès de la commission électorale au niveau de l’entité fédérale.

bitieux projet de développement d’infrastructures. Dans son programme, il a fait un clin d'œil au président Macky Sall en proposant un ambitieux projet de développement d’infrastructures.

Le patron de GF a, dans son programme, promis 8 stades équipés d’une pelouse hybride aux normes internationales dans 5 régions (Dakar, Thiès, Kaolack, Ziguinchor et Saint-Louis).

Il a aussi élaboré un projet de stade de proximité équipé d’une pelouse hybride pour chaque région avec une pelouse synthétique d’une capacité minimale de 10 000 places.

Des propositions qui tombent 24 h après que le président Macky Sall a demandé à Matar Ba, ministre des Sports et celui des Finances Abdoulaye Daouda Diallo de « prendre toutes les mesures adéquates, afin d’accélérer le processus de construction, de réhabilitation et de mise aux normes de l’ensemble des stades nationaux et régionaux ».

Les élections sont prévues le 7 août prochain.