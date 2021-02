Inquiétude pour Eden Hazard: “Il est dans un cercle vicieux”

Eden Hazard encore blessé

C’est presque devenu une (mauvaise) habitude. Mercredi, le Real Madrid a annoncé l’arrivée à l’infirmerie d’Eden Hazard. Touché au quadriceps, le Diable Rouge pourrait être écarté des terrains durant quatre à six semaines, selon la presse espagnole. Le club n’a apporté aucune information quant à son indisponibilité. Le cas du Brainois suscite de plus en plus d’inquiétudes.





“Après les tests effectués aujourd’hui sur notre joueur Eden Hazard par les services médicaux du Real Madrid...” Pour la septième fois en un an et demi, le club merengue a été contraint de débuter un communiqué par cette phrase. Quelques heures plus tôt, l’ancien Lillois avait quitté l’entraînement prématurément, touché au quadriceps.





C’est la troisième blessure musculaire d’Hazard cette saison, après une première qui lui a fait manquer le début de campagne et une deuxième qui l’a tenu écarté des terrains en décembre. Entre ces deux périodes, il a été touché par le coronavirus en novembre. Des indisponibilités à répétition qui lui ont permis de ne disputer que 13 rencontres, toutes compétitions confondues, dont huit en championnat.





“Pas encore dramatique, mais...”

“C’est embêtant”, regrette Kristof Sas, le médecin des Diables, dans les colonnes de Het Nieuwsblad. “Eden est dans un cercle vicieux et c’est compliqué d’en sortir (...) C’est une mauvaise nouvelle, c’est clair. Il ne faut pas trop s’inquiéter pour De Bruyne, Praet ou Mertens, eux aussi absents plusieurs semaines, à quelques mois de l’Euro. Mais pour Hazard, la donne est différente. Il ne s'agit pas d’une période de repos, d’un ‘reset’. Il s’agit d’une nouvelle rechute dans une situation devenue chronique.”





Convient-il de s’inquiéter alors que l’Euro débute dans un peu plus de quatre mois? “Nous aurions préféré qu’Eden joue tous ses matches pour le Real, afin qu’il puisse se rendre au Championnat d’Europe en pleine forme. Il a besoin de rythme et de continuité (...) La situation n’est pas encore dramatique, mais il doit sortir de cette spirale de toute urgence.”