Institut Diambars : À la rencontre d'aspirants professionnels aux rêves (finalement) évaporés...

Ils ont fait leurs gammes avec Idrissa Gana Guèye, Saliou Ciss, Kara Mbodj, Pape Ndiaye Souaré... Mais, c'est maintenant que résonnent à leurs oreilles ces terribles mots de leurs formateurs : "Sur les 20 que vous êtes, si on arrive à faire signer 2 ou 3 joueurs, ce sera un exploit. Tout le monde ne peut pas être professionnel".



"Beaucoup d'appelés, mais peu d'élus"