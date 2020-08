Inter - Bayer Leverkusen : les Nerazzuri, premiers qualifiés pour le dernier carré





L'Inter Milan a battu le Bayer Leverkusen sur le score de 2 buts à 1.













C'est parti pour les Final 8 des compétitions européennes et c'est l'Inter Milan qui s'est qualifié en premier pour la suite de l'Europa Ligue. Opposé au Bayer Leverkusen en demi-finale de la compétition, les Italiens ont rapidement pris les devants grâce à des buts de Nicolo Barella et de Romelu Lukaku. Après 21 minutes, l'Inter Milan menait déjà deux à zéro.





Le Bayer Leverkusen a rapidement réagi grâce à un but du prodige Kai Havertz mais l'Inter Milan a contrôlé cette rencontre. Les Italiens auraient même pu profiter de deux penaltys qui avaient été sifflés par l'arbitre de la rencontre avant d'être annulés par la VAR. Mais, les joueurs d'Antonio Conte n'ont jamais été vraiment inquiétés et s'impose finalement sur ce score de deux buts à un. Ils rejoignent donc les demi-finales et affronteront le vainqueur du matche entre Bâle et le Shaktar Donetsk.